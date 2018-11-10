В Греции рухнул мост

Автомобильный мост обрушился в греческом городе Кавала. Об этом сообщает местное издание Kathimerini.

Всего провалилось несколько плит моста общей длиной 15 метров. В месте обрушения пролетов оказались легковой автомобиль и автокран, они получили незначительные повреждения.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако из-за аварии на трассе образовались большие пробки.

Отмечается, что обрушение произошло после того, как на мост заехал автокран массой 50 тонн. По информации телеканала ERT, проезжая часть не рассчитана на подобный вес.

5 ноября мост обрушился в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В результате два человека погибли и пять пострадали. В момент происшествия на мосту находился кран и грузовой автомобиль «КамАЗ».

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