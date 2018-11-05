В Югре рухнул мост с рабочими

Два человека погибли и пять пострадали в результате обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщили РИА Новости в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел около 14:43 по московскому времени в 30 километрах от райцентра, неподалеку от поселка Каркатеевы. «Пока известно о двух погибших и пяти пострадавших. На место выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка», — уточнили в СУ СК.

По данным МЧС, обрушившийся мост был на реконструкции. В момент инцидента на нем находился кран и грузовой автомобиль «Камаз», при обрушении конструкций они упали.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах региона, оба погибших являлись сотрудниками ремонтной бригады, которые занимались разборкой моста.

В конце октября в Михайловском районе Приморья рухнул мост, когда по нему ехали большегруз и легковой автомобиль. Во время обрушения фура скатилась вниз и придавила Mazda, в результате два человека погибли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!