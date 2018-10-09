Обрушение моста в Приамурье попало на видео

В сети появилось видео обрушения моста на железнодорожное полотно Транссибирской магистрали в городе Свободный. Кадры размещены на YouTube-канале издания «Амурская правда».

На видео видно, как в момент обрушения по мосту движется грузовой автомобиль. Затем мост рвет контактную сеть, вызывая несколько ярких вспышек, после чего из клубов пыли появляется силуэт человека.

За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.

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