В Приамурье мост рухнул на поезд

Мост в городе Свободный Амурской области обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Два пролета виадука упали на железнодорожное полотно. По предварительной информации, инцидент произошел, когда по мосту проезжал грузовой автомобиль, водитель госпитализирован.

Под виадуком стоял грузовой поезд. Как утверждается на сайте Забайкальской железной дороги, движение поездов по станции временно приостановлено. Угрозы экологической безопасности нет.

Агентство ТАСС сообщает, что Задержек пассажирских поездов в настоящее время нет

На месте работают спасатели, врачи скорой помощи, сотрудники транспортной прокуратуры и полиции. В Главном управлении МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

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