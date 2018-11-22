В мозге людей нашли загадочную структуру

Ученые научно-исследовательского института неврологии Австралии (Neuroscience Research Australia) обнаружили новую структуру в человеческом мозге, названную ядром веревчатого тела (endorestiform nucleus). Функция этой части пока остается неизвестной, хотя она не была обнаружена у других приматов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Эндорестиформное ядро находится внутри нижней ножки мозга (веревчатого тела) — пучка нервных волокон, по которому импульсы проходят от спинного мозга в мозжечок. Веревчатое тело участвует в обработке сенсорной информации и информации о двигательной активности, регулируя осанку, равновесие и движение тела.

Endorestiform nucleus представляет собой группу обособленных нейронов, которая может играть ключевую роль в функциях ножки мозга.

Анатомическую структуру обнаружили при использовании нового метода окрашивания определенных тканей мозга. Красители связываются с нейромедиаторами и специфическими ферментами, в данном случае с ацетилхолинэстеразой.

Его возможное отсутствие у обезьян может свидетельствовать о том, что ядро веревчатого тела участвует в обеспечении тонкой регуляции движения человеческого тела, например при игре на музыкальных инструментах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!