Ибрагимович открыл планету Златан

Шведский нападающий Златан Ибрагимович в интервью BBC News заявил, что прибыл на Землю со своей собственной планеты. Журналисты отметили, что во время записи он трижды говорил о себе в третьем лице.

«Я прибыл со своей собственной планеты с чем-то, чего никто никогда не видел. Я парень, который, как все думали, приехал из гетто. Они видели меня другим, они не приветствовали меня, заставляли чувствовать меня другим. Но я прибыл сюда с чем-то иным. И теперь они поклоняются этому. Я прибыл со своей планеты — планеты Златан», — заявил Ибрагимович.

Швед известен высокой самооценкой. Так, подписав контракт с «Лос-Анджелес Гэлэкси», он опубликовал видео в Instagram, которое прокомментировал так: «Лос-Анджелес, добро пожаловать в Златана».

Бывший партнер Ибрагимовича по «Пари Сен-Жермен» Бенжамен Стамбули рассказывал: «Мы работали в зале, там работало французское телевидение. Златан попросил меня объяснить ему, о чем там говорят, потому что сюжет был посвящен ему. Я сказал, что журналисты называют его "королем Парижа". Я думал, он будет счастлив, ведь люди любили его так сильно. А он разозлился и закричал: "Что за фигня? Я не король, а бог!"»

Швед побеждал в национальных чемпионатах Нидерландов, Италии, Франции и Испании. 11 раз его признавали лучшим футболистом страны.

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