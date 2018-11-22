Российские селяне рассказали о борьбе с наплывом китайцев

Жители поселка Омский в Омской области рассказали, как борются против возведения рядом с их населенным пунктом вахтового городка для китайских граждан, которых планируют привлечь к работам на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), сообщает «Сибирь. Реалии». Конфликт сельчан со строительной компанией длится уже несколько месяцев.

По просьбам граждан в прокуратуру Омской области были направлены запросы о том, что в регионе распродаются и уничтожаются земли сельскохозяйственного назначения. «Мы думали сначала, что это какая-то федеральная программа, а это оказался частный проект. Для чего он нам? Они нам дорогу уже раздавили, так и с остальным будет», — заметил сельчанин Виктор Сидоренко.

Жители поселка Омский переживают, что их населенный пункт может не выдержать дополнительной нагрузки на коммунальные сети и увеличения трафика на единственную дорогу, связывающую их с областным центром. Они намерены добиться проведения референдума о строительстве «китайского городка».

По информации «МБХ Медиа», планируется подселить около 3,5 тысячи китайцев — на тысячу больше текущего населения Омского. Согласно плану проекта, граждане КНР прибудут для участия в строительстве нефтеперерабатывающего комплекса на ОНПЗ и поселятся в Омской области на три года.

Сообщается, что власти не видят серьезных нарушений в действиях компании «СТГ-групп», владеющей участком. По словам представителя фирмы, городок будет полностью автономным и с собственной инфраструктурой. Кроме того, граждане КНР не смогут покинуть пределов своей территории, так как по периметру планируется разместить бойцов Росгвардии и сотрудников ЧОП.

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4 ноября стало известно о том, что правозащитник Валентин Кузнецов, активно выступавший против возведения городка, был избит. 74-летний мужчина снял на дрон территорию стройки. По словам потерпевшего, когда он собрался уезжать, трое мужчин удержали его, нанесли несколько ударов по бокам и голове и заставили удалить все записи.

29 октября около 70 местных жителей собрались на митинг. Они обеспокоились влиянием проекта на промышленность и сельское хозяйство области, а также выразили опасения по поводу судьбы заселенных китайцами территорий: «Они заведут тут семьи, родят детей, и скажут: "Это наша земля!"»

Местный депутат Ирина Дроздова рассказала, что несколько лет назад в близлежащую деревню Верхний Карбуш привезли около 100 китайских граждан, которые занялись выращиванием овощей. После работы иностранных фермеров, по словам женщины, земля стала «негодной», а местная речка была загрязнена химическими реагентами. Кроме того, Дроздова вспомнила, что россиянам с китайцами не удалось найти общий язык.

Омский нефтеперерабатывающий завод в ходе выполнения программы модернизации намерен привлечь около 8 тысяч иностранцев из 14 стран, сообщал «Город 55». В частности, специалисты прибудут из Турции, Кореи, Нидерландов, Германии, США, Чехии, Италии и Китая. Уточняется, что иностранцы займутся руководящими функциями, в то время как рабочие специальности будут отданы местным жителям.

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