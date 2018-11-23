Женщина дважды потеряла сознание в борьбе с насильником и отбилась

Жительница Нью-Йорка смогла отбиться от насильника, который избил ее и принуждал к оральному сексу. Об этом сообщает New York Daily News.

Полиция опубликовала фотографии обнаженного по пояс подозреваемого. Им оказался 21-летний Николоас Шамару (Nickoloas Samaroo), который приехал в гости к своей тете. Вместе с ней и ее другом они гуляли по барам, а затем встретили девушку и вчетвером отправились домой. Ближе к утру Шамару начал ругаться с тетей, после чего она и ее спутник ушли.

Тогда он запер дверь, схватил девушку и начал избивать. Она потеряла сознание, а когда очнулась, он продолжил наносить удары. Упав в обморок во второй раз и очнувшись, она увидела, как тот угрожает ей ножом и перестала вырываться.

Мужчина попытался принудить ее к оральному сексу, размахивая перед ней ножом. Подчинившись, девушка укусила насильника за половой орган. Пока он приходил в себя, пострадавшая смогла сбежать. На снимках, распространенных полицией, подозреваемый запечатлен во время того, как пытался незаметно покинуть место преступления.

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