Подросток голыми руками отбил мать от насильника

В США 15-летний подросток остановил изнасилование своей матери, поймав нападавшего и удержав его до приезда полиции. Об этом сообщает Waco Tribune-Herald.

37-летний Джон Уэйн Моррис (John Wayne Morris) проник в дом жертвы посреди ночи через незакрытое окно. По данным начальника отдела полиции в Робинсоне, штат Техас, нападавший пригрозил хозяйке дома изнасилованием и убийством ее детей.

«Моррис утверждал, что за детьми женщинами кто-то следит и этот кто-то может их убить. Она заявила, что не сопротивлялась, поскольку боялась за своих детей», — рассказал полицейский.

15-летний сын пострадавшей ворвался в спальню и стащил с нее Морриса. Подросток удерживал его, пока братья и сестры вызывали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух детей у дома и подростка в спальне, который продолжал держать незнакомца за шею.

Позднее пострадавшая американка рассказала, что проснулась от того, что некий мужчина залез на нее и прижал за плечи к кровати. Она успела закричать, но затихла, как только злоумышленник пригрозил ее детям смертью.

Моррису грозит тюремное заключение. Его обвиняют в проникновении в чужое жилье и попытке совершить сексуальное насилие.

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