Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе

Украинские власти не исключают силового разрешения конфликта в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает в пятницу, 23 ноября, РИА Новости.

Член организации прокомментировал недавнюю информацию о переброске Киевом в Донбасс крупнокалиберной артиллерии, РСЗО «Ураган», ЗРК «Бук» и зенитных ракетных комплексов С-300, американских образцов вооружений. «Вместо конкретных шагов по политико-дипломатическому урегулированию Киев продолжает искусственно нагнетать военную напряженность в Донбассе», — заявил он.

15 ноября стало известно о том, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала переброску комплексов С-300 в районе Володарского в Донбассе. Сообщалось, что на складах украинских вооруженных сил наблюдатели заметили отсутствие 130 единиц техники. Лукашевич подчеркнул, что Киев грубо нарушает пункт минских договоренностей об отводе вооружений.

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Минские договоренности были достигнуты в феврале 2015 года лидерами стран «нормандской четверки» (России, Франции, Германии и Украины) с целью деэскалации конфликта в Донбассе. Помимо отвода тяжелых вооружений от линии разграничения, в документе также прописаны режим прекращения огня, проведение выборов и законодательное закрепление особого статуса региона. Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в нарушении этих договоренностей.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

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