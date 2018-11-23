Работавшие под прикрытием полицейские раскрыли секреты профессии

Пользователи форума Reddit поделились историями о работе полицейских под прикрытием. На тред обратил внимание Tjournal.

Издание выбрало из десятков рассказов несколько историй. При этом оговаривается, что проверить правдивость материала не представляется возможным.

«Мой отец работал в морской полиции. Его парни находились под прикрытием и устроили облаву с целью арестовать поставщиков наркотиков. А этими поставщиками оказались местные копы под прикрытием, которые проводили собственную облаву. Они выяснили это, когда пытались арестовать друг друга», — пишет thecloserocks.

Еще одна сотрудница воспользовалась своей «юной» внешностью, оборудовала в участке мини-студию, и сидя перед компьютером в пижаме, ловила педофилов. «Самое сложное — сохранять невинный образ, пока эти чуваки говорили мне, какие ужасные вещи они хотят сделать с моим телом, думая, что я ребенок. Мы поймали в итоге более 100 человек», — похвасталась calypso_cane.

Также внимание привлекла история от девушки-полицейской, которой пришлось изображать проститутку во время работы под прикрытием. По словам Buy_My_BBW_Panties, офицера раскрыли из-за ее излишней вежливости.

20 июля стало известно, что британская полиция и разведывательные службы используют детей в качестве шпионов. Несовершеннолетних, в том числе детей младше 16, отправляют под прикрытием ради операций против террористов, преступных группировок и наркоторговцев.

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