Китайский наркополицейский скончался из-за переутомления на службе

Офицер антинаркотического подразделения полиции в городе Наньнин (провинция Гуанси на юго-востоке Китая) Гань Кэвэй умер из-за переутомления на работе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как рассказали его сослуживцы, после очередной командировки Кэвэй отказался от предложенного отдыха и приступил к работе, которой занимался по много часов на протяжении нескольких дней подряд.

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В какой-то момент он потерял сознание и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, полицейский скончался.

Коллеги Кэвэя рассказали, что он был профессионалом высочайшего класса, работал под прикрытием, лично задерживал преступников, участвовал в ликвидации четырех крупных наркопроизводств.

Офицер несколько раз отказывался перейти на другую более легкую и высокооплачиваемую работу, в том числе и в коммерческие структуры.