Детей-шпионов заставили работать под прикрытием у террористов и наркодиллеров

Британская полиция и разведывательные службы используют детей в качестве шпионов. Несовершеннолетних, в том числе детей младше 16, отправляют под прикрытием ради операций против террористов, преступных группировок и наркоторговцев. Об этом пишет The Guardian.

Подобная практика вскрылась одним из комитетов палаты лордов — верхней палаты парламента Великобритании. Его члены теперь бьют тревогу по поводу планов предоставить правоохранительным органам большую свободу при использовании детей.

Они обеспокоены, в частности, намерением продлить время, через которое детям-шпионам необходимо проходить специальную перерегистрацию. Сейчас этот период составляет месяц, его хотят увеличить до четырех месяцев. В комитете считают, что чем дольше молодежь будет участвовать в неправомерной деятельности под прикрытием, тем больше становится риск для их здоровья, в том числе для психики.

Как выяснилось, дети не только передают силовикам увиденное, но и специально стараются раскопать нужные данные. Они могут не успеть выполнить задание за отведенный месячный период, поэтому и был поднят вопрос о продлении отчетного периода.

В то же время один из бывших полицейских, работавших под прикрытием, указал, что подобные действия ставят под угрозу жизни многих детей. К примеру, пострадать могут несовершеннолетние, никак не связанные с полицией и уже какое-то время считающиеся в бандах своими. «Это приведет к увеличению насилия, потому что как только гангстеры начнут думать, что в их рядах стало больше шпионов, то (...) начнут усиливать террор», — заявил он.

Он также отметил, что раньше детей-шпионов использовали крайне редко. Некоторые политики вообще оказались шокированы, что такое может происходить. А правозащитники указали, что намеренное привлечение несовершеннолетних к полицейской деятельности прямо противоречит их интересам и правам.

В марте сообщалось, что Секретная служба разведки Великобритании (MI6) собирается запустить телевизионную рекламу для того, чтобы привлечь в свои ряды больше женщин и представителей этнических меньшинств.

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