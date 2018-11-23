Американские подростки угнали трактор и полетали на самолете

В американском штате Юта двое подростков угнали трактор, а затем самолет. Об этом сообщает Deseret News Utah.

Два подростка 14 и 15 лет отдыхали у друзей в округе Юнита и решили угнать трактор. На нем они доехали до частной взлетной полосы, где угнали одномоторный спортивный самолет.

По информации Associated Press, они пролетели 2,4 километра над автострадой и приземлились в местном аэропорту. На месте их ждала полиция.

Подростков арестовали и поместили в исправительный центр для несовершеннолетних. Какие обвинения им предъявят, не уточняется, однако сообщается, что проводится расследование инцидента.

В 2017 году подростки из Флориды украли Porsche Cayman и 200 тысяч долларов для приобретения золотых зубов, украшений и машин для родственников.

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