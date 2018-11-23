В США ополчились на конкурента Apple

Власти США ведут переговоры с чиновниками из других стран, пытаясь убедить их не использовать продукцию китайской компании Huawei — производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, переговоры с политиками и руководителями крупных компаний из Германии, Италии и Японии ведут представители администрации президента США Дональда Трампа. Они утверждают, что оборудование Huawei небезопасно и может привести к утечке данных.

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Взамен на отказ от использования техники китайского производства Вашингтон обещает профинансировать покупку альтернативных устройств. Особое внимание в переговорах уделяется странам, где расположены американские военные базы.

В Huawei и китайском правительстве все обвинения в свой адрес отвергают и настаивают на том, что соблюдают все стандарты кибербезопасности при производстве.

Huawei является одним из главных конкурентов американской Apple. По итогам второго квартала 2018 года она опередила калифорнийскую компанию по продажам, заняв второе место в мире после корейского Samsung. Показатели Huawei равнялись 54,2 миллиона отгруженных смартфонов. Ее доля на глобальном рынке достигла 16 процентов.

При этом Huawei уже несколько месяцев сталкивается с претензиями со стороны властей США. Продукцию компании уже запретили закупать правительственным и военным учреждениям.

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