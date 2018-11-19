Apple и Samsung захотели лишить господства

Huawei планирует стать крупнейшим производителем смартфонов к 2020 году. Такой прогноз озвучил глава подразделения потребительских товаров компании Ричард Ю в интервью CNBC.

В этом году китайский производитель уже обошел Apple и занял второе место. По словам Ю, в следующем году Huawei может вплотную приблизиться к первому месту. «Возможно, мы будем наравне с Samsung», — заметил Ю. В 2020 году, по словам руководителя Huawei, у компании будет шанс стать номером один.

Отмечается, что компании удается развиваться, несмотря на проблемы в отношениях между США и Китаем. В 2012 году Huawei фактически отрезали от рынка США, после того как правительство страны заявило о том, что продукция компании может быть подвержена хакерским атакам, что создает угрозу национальной безопасности. Ранее шесть высокопоставленных сотрудников американской разведки предупредили сограждан, чтобы те не покупали телефоны Huawei.

Ю отметил, что торговая война между США и Китаем создает барьеры для его компании. «Рынок настолько велик, что мы можем просто сфокусироваться на других странах, вместо того, чтобы ждать, пока США откроют для нас границу», — сообщил он.

Ранее представитель МИД Китая посоветовал президенту США Дональду Трампу перейти на телефоны Huawei, чтобы избежать прослушки. Так он прокомментировал сообщения о том, что принадлежащие Трампу телефоны Apple прослушиваются Китаем и Россией.

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