Китай нашел спасение от прослушки iPhone

В Китае нашли способ избежать прослушки телефонов президента США Дональда Трампа. Его предложила на пресс-конференции представитель МИД страны Хуа Чуньин, говорится на сайте ведомства.

«Если вас беспокоит, что мобильные телефоны [американской] Apple прослушиваются, вы можете пользоваться телефонами [китайской] Huawei», — заявила она. Представитель МИД добавила, что ради абсолютной безопасности можно полностью отказаться от современных устройств и разорвать все связи с внешним миром.

Она также отметила, что публикация The New York Times о прослушивании разговоров американского лидера Пекином — еще одно доказательство «фейковых новостей».

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Ранее газета, ссылаясь на данные американской разведки, сообщила, что Китай и Россия прослушивают телефонные разговоры Трампа. Отмечалось, что у американского лидера три iPhone: два официальных, подготовленных спецслужбами, и один личный. Собеседники газеты утверждали, что иностранные спецслужбы пытаются использовать в своих целях информацию, которую они узнают из личных разговоров президента.

В Кремле к этой информации отнеслись с юмором, а публикацию назвали бездумной и показывающей понижение уровня журналистской ответственности. МИД России в свою очередь отметили, что данные газеты — «как раз еще один пример абсолютного театра абсурда, абсолютного зазеркалья, в котором мы сейчас с вами находимся», передает ТАСС.

В мае издание Politico сообщало, что президент США пользуется мобильным телефоном, в котором нет современных средств защиты данных. Год назад стало известно, что Трамп раздал номер своего мобильного мировым лидерам, с которыми он успел познакомиться, и просил их звонить ему лично.

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