Трампа заподозрили в использовании небезопасного телефона

Президент США Дональд Трамп пользуется мобильным телефоном, в котором нет современных средств защиты данных. Об этом сообщает Politico со ссылкой на несколько источников.

По сведениям собеседников издания, хозяин Белого дома использует один iPhone для того, чтобы звонить, другой — для чтения новостей и размещения постов в Twitter.

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Politico отмечает, что предыдущий президент Барак Обама менял телефон каждый месяц. Нынешний глава государства отказался от этого, посчитав подобную практику «слишком неудобной». Таким образом, второй мобильный Трампа, который он использует для чтения новостей, не проверялся свыше пяти месяцев.

В конце мая прошлого года стало известно, что Трамп раздал номер своего мобильного мировым лидерам, с которыми он успел познакомиться, и просил их звонить ему лично.

Отмечается, что таким образом хозяин Белого дома пренебрегает мерами безопасности, нарушая ранее установленные правила, предписывающие главам государств общаться по защищенным линиям связи. В случае, если Трамп пользуется своим мобильным телефоном, то его разговоры могут прослушиваться, отмечает Associated Press со ссылкой на экспертов по национальной безопасности.

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