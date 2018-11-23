В Верховной Раде учуяли перегар

В сессионном зале Верховной Рады Украины появился странный запах. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщил внефракционный народный депутат Юрий Левченко, передает агентство УНИАН.

Политик рассказал о том, что его удивило в ходе заседания украинского парламента по проекту государственного бюджета на следующий год. «Когда заходишь в сессионный зал, первое, что ощущается — это наличие перегара в воздухе», — поделился он.

По словам депутата, последние несколько часов мероприятия парламентарии «наливали себе и очень хорошо употребляли». Левченко подчеркнул, что члены Рады должны заниматься принятием законов, а не «в сессионном зале бухать просто банально».

Зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко обратила внимание на то, что в зале парламента запрещено употреблять алкоголь. Она также отметила, что в буфете подобные напитки не продаются.

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23 ноября в украинском парламенте состоялось ночное заседание, в ходе которого был принят государственный бюджет на 2019 год. Мероприятие завершилось в 6:00 утра по местному времени.

В ноябре депутаты Верховной Рады использовали карту страны без Крыма на заседании Временной следственной комиссии по проверке фактов хищения в армии в 2004-2017 годах. Сообщается, что парламентарии никак не отреагировали на отсутствие полуострова и продолжили совещание.

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