Украинский депутат сравнил обещания властей с аферами кота Базилио и лисы Алисы

Власти Украины привели к катастрофе в ряде сфер страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство — катастрофа, тяжелая промышленность — катастрофа, средний и малый бизнес — катастрофа, топливно-энергетический комплекс — катастрофа», — сказал политик.

По словам Рабиновича, обещания властей похожи на аферы кота Базилио и лисы Алисы из мультфильма «Буратино». Он считает, что у страны нет плана по развитию, из-за чего она и сталкивается с серьезными трудностями.

«Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы? Что мы строим? Сарай, хату, пристройку строят с каким-то чертежом. Где чертеж того, что строит наша страна? Ну что вы строите — они не знают», — добавил депутат. По его мнению, Украина могла бы быть на первом месте в мире «по откармливанию правительства», так как это «единственное, что действительно получается».

Политик добавил, что у Украины есть большой потенциал, так как любая другая страна в подобной ситуации «давно бы уже лопнула». «А мы с вами, видите, смотрим, еще и терпим это как», — заключил Рабинович.

В октябре Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его мнению, «одну из наиболее сильных экономик мира добивают, чтобы иностранным корпорациям было здесь проще работать».

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