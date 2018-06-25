Бывший СССР
 
Последние новости
ЦИК объявил о победе Эрдогана на президентских выборах в Турции
«Страна хламидиоза» в рекламе презервативов возмутила норвежцев
Названа польза кофе в борьбе с диабетом
Блогер отказалась от благ цивилизации и сэкономила 4 тысячи долларов за год
Американец решил побороться с наркотиками и попал за решетку
Россияне оставили телефон заряжаться на ночь и взорвали квартиру
Рыжая Соня родила пятого ребенка в 54 года
Назван средний размер пенсии в 2019 году
Француженка случайно пересекла границу США, стала нелегалкой и села в тюрьму
Новости партнеров

В Раде заявили о доведении Украины до обнищания

Перейти в «Мою Ленту»
Вадим Рабинович

Украинские власти довели страну до обнищания своими реформами, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала «112».

«Впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», — подчеркнул он.

По словам парламентария, власти лгут о положении в стране. К примеру, Рабинович уверен, что администрация не говорит о резком росте цен на бензин.

«Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», — пояснил политик.

Ранее Рабинович заявлял, что на Украину надвигается катастрофа, так как европейские государства под видом экономической помощи пытаются разворовать национальное богатство страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина". Выпуск от 24.06.2018
В Раде заявили о назревающей катастрофе на Украине
Украина не сможет взять в долг без помощи МВФ
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0123 июня

Цвет нации синий

Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
15:1421 июня

Литва признала бойкот чемпионата мира по футболу в России бессмысленным

19:1824 июня

Атака на цыган во Львове ужаснула Европу

02:32Сегодня

В центре Одессы прогремел взрыв

Бывший СССР00:03 2 июня

Грузинский бунт

Школьная поножовщина вывела на улицы тысячи людей. Они требуют смены власти
14:2724 июня

Малолетние украинцы атаковали цыганский табор и зарезали мужчину

10:3924 июня

Киевский ресторатор расстрелял посетителей

18:4020 июня

Президент Туркмении освоил новое ремесло и снова сел за руль

Бывший СССР00:0222 мая

Диктатор диктатору брат

Что получил Лукашенко от дружбы с Хусейном, Каддафи и Чавесом
12:4824 июня

Приднестровье отказалось отдавать российских миротворцев

14:5923 июня

Порошенко открыл дорожный знак

17:2223 июня

На Украине раскрыли заказанный «страной-агрессором» теракт

Россия
«Вы бы хотели стать президентом?»
Двойник Путина должен был работать в банке, но судьба сложилась иначе
Моторная лодка протаранила причал в Перми
На кладбищах с тайно похороненными десантниками заметили новые могилы военных
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Трудятся, пока хватает сил»
Россияне стали жить рекордно долго. Как теперь изменится их старость?
Пропавшая во время урагана в Барнауле девочка найдена
Российского школьника убило статуей Бабы Яги
Все материалы
Мир
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
ЦИК объявил о победе Эрдогана на президентских выборах в Турции
Француженка случайно пересекла границу США, стала нелегалкой и села в тюрьму
Американец решил побороться с наркотиками и попал за решетку
Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции
Черный цезарь
Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
Борис ДжонсонБухай, управляй
Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа
Все материалы
Бывший СССР
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
В Раде заявили о доведении Украины до обнищания
Атака на цыган во Львове ужаснула Европу
В центре Одессы прогремел взрыв
Малолетние украинцы атаковали цыганский табор и зарезали мужчину
Киевский ресторатор расстрелял посетителей
Приднестровье отказалось отдавать российских миротворцев
Все материалы
Экономика
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
Назван средний размер пенсии в 2019 году
Минтруд объяснил повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет
«Мы уверены в своей правовой позиции»
Вице-президент «Просвещения» о плюсах защиты интеллектуальной собственности в РФ
Припекло
Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
«Россети» полностью восстановили энергоснабжение в Барнауле
Россия добилась резкого повышения добычи нефти
Все материалы
Силовые структуры
Аслан УсоянДон Хасан
Главный мафиози России стоял за всеми воровскими войнами и не щадил никого
В Москву прилетел главный киллер России
Он сколотил самую жестокую банду 2000-х. Ее жертвами стали 60 человек
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Гангстер бежал от правосудия в Россию и погорел на любви к футболу
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Ставрополе Виктор и Вадим взорвали бизнесмена на BMW
Начальник полиции в Татарстане покончил с собой
Все материалы
Наука и техника
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Названа польза кофе в борьбе с диабетом
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Уродство головы Цезаря проявилось при 3D-моделировании
Минобороны США купило ракету Falcon Heavy
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
Все материалы
Спорт
«Ждали грязи и грубых русских»
Тысячи иностранцев захватили Россию. И остались от нее в восторге
В сборной Египта ответили на слухи об уходе Салаха из-за Кадырова
Колумбийцы лишили сборную Польши шанса выйти в плей-офф чемпионата мира-2018
Автора единственного гола аргентинцев на ЧМ накажут
ФИФА открыла дело против немецких футбольных чиновников
В Чечне прокомментировали слухи об уходе Салаха из сборной Египта из-за Кадырова
Японцы сыграли вничью со сборной Сенегала на чемпионате мира-2018
Все материалы
Культура
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Я бы бомжевала возле трасс. Стала самой бедной из людей
Беда и женщины на скорую руку
Кино недели: от «8 подруг Оушена» до «Фобии»
Рыжая Соня родила пятого ребенка в 54 года
Лидер «Океана Эльзы» восстал против украинской власти
«Они спорили, есть ли у женщины душа»
Слабый пол как украшение интерьера и другие тайны дизайна
Русский роман попал в тройку лучших в истории
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»
Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
«Страна хламидиоза» в рекламе презервативов возмутила норвежцев
Уходят лучшие
Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Терезу Мэй высмеяли за стыдный реверанс
Бабченко пожаловался на жизнь взаперти
Все материалы
Ценности
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Разбитая звезда
Мужчины сломали ей жизнь, но она остается примером для многих
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
За помощь в поиске шпионского автомобиля пообещали шестизначную сумму
Девушек научили ходить без бюстгальтера
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Все материалы
Путешествия
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Угощайтесь!
Чем кормили в самолетах полвека назад
Назван российский город с самым дешевым жильем
Масштабный сбой привел к задержке десятков рейсов в Москве
Сотрудники аэропорта пропустили женщину с оружием в самолет
Чудо из цемента
На фальшивых достопримечательностях зарабатывают миллионы. Как не попасться?
Все материалы
Из жизни
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
Названа самая уродливая собака в мире
Доказана польза позднего подъема в школу
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном
Шакиру поймали на продаже нацистского ожерелья
Все материалы
Это фиаско, братан?
В Ле Мане сошли российские прототипы BR1 — почему это шаг к возможному успеху
Самые надежные кроссоверы
Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018
Советские пикапы
Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам
Пятое колесо
Десять машин, в которых сложно найти запаску
Компания ZF показала гибридный Renault Duster
Беспилотник «Яндекс» самостоятельно доехал из Москвы в Казань
Седан Toyota оценили в стоимость Мерседеса S-класса
Все материалы
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Названы три города России с дорожающими квартирами
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Россия установила новый ипотечный рекорд
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Все материалы