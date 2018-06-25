В Раде заявили о доведении Украины до обнищания

Украинские власти довели страну до обнищания своими реформами, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала «112».

«Впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», — подчеркнул он.

По словам парламентария, власти лгут о положении в стране. К примеру, Рабинович уверен, что администрация не говорит о резком росте цен на бензин.

«Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», — пояснил политик.

Ранее Рабинович заявлял, что на Украину надвигается катастрофа, так как европейские государства под видом экономической помощи пытаются разворовать национальное богатство страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!