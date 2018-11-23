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Российские компании оказались перспективнее европейских

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Российские сети розничной торговли X5 Retail Group (владеет брендами «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») и «Лента» имеют больше перспектив для развития бизнеса, чем их европейские конкуренты, следует из аналитического обзора агентства Fitch, выдержки из которого приводит РБК.

В документе под названием «Сектор ретейла — Европа: экономические условия продолжают поддерживать стабильный прогноз по сектору, несмотря на высокую конкуренцию» говорится о том, что темпы развития российских сетей в обозримом будущем окажутся выше среднерыночных. Так, EBITDA (доналоговая прибыль) X5 Retail Group в 2019 году может вырасти вплоть до десяти процентов. На аналогичные показатели могут претендовать только британская сеть B&M и голландская Action.

«Лента» попала в группу компаний, рост EBITDA которых ожидается на уровне 5-10 процентов, в то время как у подавляющего большинства европейских сетей результаты не превысят 2-5 процентов. В этом сегменте особенно много британских ретейлеров. Их сложности будут связаны в основном с выходом страны из Евросоюза. Остальным помешают сильная конкуренция и меняющиеся привычки потребителей.

Авторы отмечают, что российский рынок розничной торговли в целом нельзя назвать слишком успешным. Его развитию мешает слабый потребительский спрос из-за сложной экономической ситуации в стране. Однако X5 Retail и «Лента» выбиваются из общего ряда за счет своих «лидерских позиций на рынке, высокой маржинальности и разумной финансовой политики».

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