Названы крупнейшие компании России

«Лукойл» с годовой выручкой 5,47 триллиона рублей стал крупнейшей частной компанией России. Это следует из опубликованного журналом Forbes ежегодного рейтинга.

Всего в список вошло 200 крупнейших российских компаний, более 50 процентов акций которых принадлежит частным собственникам. Места распределялись согласно выручке 2017 года. Первую десятку составили предприятия нефтегазовой сферы, ретейл и металлургические компании.

Второе место с большим отставанием получила X5 Retail Group, которой удалось заработать 1,29 триллиона рублей. В прошлом году выручка компании выросла на 25,3 процента по сравнению с 2016 годом. При этом 77,8 процента прибыли принесла сеть «Пятерочка». На конец 2017 года в нее входило 11 225 магазинов.

Третье место получила одна из крупнейших нефтегазовых компаний России «Сургутнефтегаз» с выручкой 1,27 триллиона рублей. На четвертом месте «Магнит» с выручкой 1,14 триллиона рублей.

Пятое место досталось «Татнефти» (681,2 миллиарда рублей), шестое — группе компаний «Мегаполис» (торговля сигаретами, алкоголем и энергетиками, выручка 655,7 миллиарда рублей). Седьмое, восьмое и десятое места заняли металлургические холдинги: Evraz (631,3 миллиарда рублей), НЛМК (587,1 миллиарда рублей) и Rusal (581,3 миллиарда рублей). На девятом месте разместился один из крупнейших производителей природного газа НОВАТЭК (583,2 миллиарда рублей).

Совокупная рублевая выручка 200 компаний, участвующих в рейтинге, за год выросла на 12 процентов и составила 36 триллионов рублей. Быстрее всех (в среднем на 42,8 процента) богатели угольные компании, которым на руку сыграл рост цен на уголь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



