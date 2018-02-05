Иностранный бизнес поверил в Россию

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с агентством FleishmanHillard Vanguard (входит в коммуникационную группу «Орта») провели исследование о восприятии делового климата в России иностранными инвесторами. Копия доклада «Оценка иностранным бизнесом деловой среды в России» имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Прошедший год характеризуется растущими позитивными настроениями зарубежных компаний в отношении российского бизнес-климата», — убежден президент РСПП Александр Шохин, при этом он признает, что в России по-прежнему сохраняет множество проблем для успешного ведения бизнеса.

По итогам 2017 года резко выросла доля тех, кто отметил позитивный тренд в российской экономике. Доля выросла с 23 процентов в 2016 году до 33 процентов в 2017-м. Параллельно снизилась доля тех, кто увидел ухудшение ситуации с инвестклиматом в России: с 53 процентов в 2016 году до 22 процентов по итогам 2017 года. Не заметили принципиальных изменений большинство опрошенных предпринимателей — 45 процентов.

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«Иностранные инвесторы оценивают бизнес-климат в России как часть глобального рынка и проводят сравнение и анализ с другими странами и регионами, во многих из которых есть нестабильность или факторы неопределённости», — отметила президент КГ «Орта» Елена Фадеева.

Среди плюсов, которые выявили иностранцы в России, — повышение уровня российской инфраструктуры (телекоммуникации, теплоснабжение, образовательные учреждения, дороги и др). Инвесторы оценили развитость этого показателя на уровне 4,34 балла из 7 возможных, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

Главным недостатком для развития бизнеса в России инвесторы назвали недостаток ключевых кадров, причем за год острота проблемы выросла значительно: 47 процентов по итогам 2016 года, против 67 процентов по итогам 2017 года. На втором месте среди проблем — коррупция, причем и этот фактор за год вырос значительно — с 35 процентов в 2016 году до 56 процентов по итогам прошлого года. На третьем месте — административные барьеры, этот негативный фактор отметили 48 респондентов.

В опросе приняли участие более сотни топ-менеджеров, инвесторов и сотрудников организаций из рейтинга 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Опрос проводился в конце 2017-го и январе 2018 года.

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