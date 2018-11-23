Мужчина набил татуировку с лицом известного телеведущего на ягодице

Британец Райан Портер (Ryan Porter) сделал татуировку с портретом ведущего ток-шоу Jeremy Kyle Show Джереми Кайла на ягодице. Об этом сообщает The Sun.

Изначально 27-летний мужчина хотел набить тату с изображением своего дедушки, однако планы изменились, когда он увидел сообщение известного мастера Йорда Лидделла (Jord Liddell) в Instagram. Татуировщик предложил подписчикам сделать рисунок на теле бесплатно, но с одним условием: он готов был наколоть лишь портрет известного телеведущего.

🤪 #JezzaKyle Фото опубликовано @jord_liddell

Портера такой вариант устроил, поэтому он пришел к любимому мастеру и попросил его сделать тату на ягодице. Как оказалось позднее, мужчине не нравится программа Jeremy Kyle Show.

«Я думаю, что это публичное унижение. Но я люблю искусство, и мне нравится идея того, что искусство запечатлено на моей коже», — заявил Портер в интервью.

Работа над татуировкой с портретом Джереми Кайла заняла около пяти часов. По оценкам мужчины, это могло стоить 400 фунтов стерлингов (33,8 тысячи рублей), если бы ему пришлось платить за работу мастера.

В планах Портера увековечить изображение американского телеведущего Джерри Спрингера на другой ягодице. Кроме того, он намерен превратить свою спину в «святилище» для умерших людей, которые его вдохновили, включая рэпера The Notorious B.I.G и физика Альберта Эйнштейна.

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