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Раскрыто содержание трудовых договоров наемников ЧВК Вагнера

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Боец так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Сирии рассказал об условиях контрактов наемников. Расследование опубликовала «Русская служба Би-би-си».

По словам мужчины, названного Николаем Авериным, учебный лагерь ЧВК располагается на военном полигоне Молькино в Краснодарском крае. Там новобранец проводит три дня. В первый он проходит физподготовку — трехкилометровый кросс и подтягивания, во второй сдает медицинские анализы. Новичков также просят пройти тест на наркотики.

Из документов заполняется только анкета на трудоустройство. В заявках указывают контакты близких, с которыми компания сможет связаться в случае смерти бойца, и пароли от соцсетей. После этого соискатели беседуют со специалистом по безопасности, в случае надобности проходят тест на полиграфе.

Контракт вступает в силу после того, как боец получит жетон с личным номером, с этого момента также начинают начислять зарплату. «В теории, если ты не востребован, на фильтре (на этапе отбора новобранцев — прим. «Ленты.ру») можно много времени провести, но по факту всех быстро разбирают в отряды», — рассказал Аверин. По его словам, быстрее всего в оборот берут специалистов — минометчиков, саперов, операторов беспилотников. Как поведал бывший боец, на базе в счет будущего заработка можно приобрести необходимую амуницию и аптечку — индивидуальный перевязочный пакет и средство для остановки кровотечения.

«Би-би-си» также опубликовала план размещения лагеря в Молькино.

В начале военной кампании в Сирии командировки наемников могли длиться до полугода. Сейчас, по словам Аверина, срок составляет ровно три месяца. С выездом за границу проблем не возникает, несмотря на то, что пограничники, вероятно, знают, зачем мужчины отправляются в Сирию. По прибытии в страну штампы в паспорт не ставят: технически человек летает все время командировки, а затем возвращается в Россию.

Сейчас, по данным Аверина, контрактники получают около 150 тысяч рублей ежемесячно. В распоряжении «Би-би-си» оказался договор, который заключался с бойцами, отправлявшимися на восток Украины в 2014-2015 годах. Тогда их зарплата составляла 80 тысяч рублей, «в случае получения внештатным сотрудником увечья или иного повреждения здоровья при исполнении им своих обязанностей» компенсировалось 300 тысяч, в случае смерти родным выплачивали два миллиона рублей. После начала кампании в Сирии выплаты за смерть поднялись до пяти миллионов.

19 ноября сообщалось, что бойцы российских частных военных компаний и некоторые ветеранские организации обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК.

В начале ноября «Новая газета» писала о гибели шести бойцов так называемой ЧВК Вагнера в Сирии.

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