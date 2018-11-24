Лавров сравнил действия Запада с супружеской изменой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал западные страны обращаться к Москве напрямую вместо того, чтобы использовать прессу для обвинений. Об этом он заявил на конференции «Средиземноморье: римский диалог», видео выступления опубликовано на YouTube-канале Ruptly.

Глава МИД отметил, что вежливые люди высказывают свои сомнения в лицо собеседнику. В качестве примера он привел обвинения Финляндии в том, что Россия нарушила работу системы GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture, которые сперва появились в публикациях зарубежных изданий. «Если у вас есть проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», — заключил Лавров. Зал отреагировал смехом и аплодисментами.

В ноябре министр уже выражал недовольство подобными методами решения конфликтов в ходе обсуждения шпионского скандала в Австрии. Он подчеркнул, что страна должна была напрямую адресовать России свои подозрения в связи с произошедшим. Лавров посетовал на то, что правительство канцлера Себастьяна Курца прибегло не к традиционной, а к «микрофонной, мегафонной» дипломатии и потребовало публичных объяснений.

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