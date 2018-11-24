Четыре человека погибли при столкновении фуры, автобуса и иномарки

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen, фуры и автобуса на трассе в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.

ДТП случилось на трассе Орел — Тамбов. Информация поступила в субботу, 24 ноября, в 16.45.

«Вблизи деревни Жуковка автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с фурой. Погибли четыре человека, детей нет. По касательной задет автобус ПАЗ, который следовал по маршруту Орел — Ливны. В салоне находился 21 пассажир, никто не пострадал», — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что часть пассажиров отправлена попутным транспортом, часть на резервном автобусе. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

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