Детская футбольная команда разбилась в ДТП

Автобус с футболистами детской команды «Торибио Родригес Мендоса» попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Перу. Об этом сообщает El Nacional.

Авария произошла в регионе Амасонас, расположенном на севере страны в горной местности. Автобус сошел с трассы и упал в пропасть. В результате аварии семеро юных спортсменов погибли на месте, еще 11 пассажиров были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Команда с игроками до 14 лет ехала на финальный тур местного кубка в город Чачапояс.

Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, направив письмо в Федерацию футбола Перу.

В апреле 2018-го хоккеисты канадской молодежной команды «Хамболдт Бронкос» разбились в ДТП. Пассажирский автобус с хоккеистами столкнулся с грузовиком с полуприцепом в провинции Саскачеван. В результате погибли 15 человек.

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