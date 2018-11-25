Стало известно о несостоявшемся 40 лет назад саммите США и Кореи

В 1979 году США хотели организовать секретный саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на рассекреченные дипломатические документы.

Целью переговоров было снижение напряженности между государствами в условиях холодной войны. Их инициатором стал бывший в то время президентом США демократ Джимми Картер, идея о саммите у него возникла еще в 1977 году. Встреча должна была пройти в Джакарте, так как это «особенно удобно для всех сторон, поскольку каждая из них имеет в индонезийской столице официальное представительство».

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Отмечается, что кроме этого планировалось пригласить на переговоры Китай в качестве или полноправного участника переговоров или наблюдателя. Однако саммит не состоялся, так как Картеру не удалось убедить КНДР принять в нем участие.

Лидеры США и КНДР провели первый двусторонний саммит в Сингапуре 12 июня. Они подписали документ, который президент США Дональд Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.

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