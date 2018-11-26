Раскрыт секрет полной регенерации сердца

Ученые Оксфордского университета (Великобритания) выяснили, что гены lrrc10 и Cav отвечают за полную регенерацию сердечной ткани у рыб Astyanax mexicanus. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователям известно о существовании несколько форм Astyanax mexicanus. В пресноводных водоемах Мексики живут рыбы, обладающие регенеративными способностями, а в пещере Pachón — слепые бесцветные рыбы, лишенные возможности восстанавливать ткань сердца. Ученые сравнили гены обеих форм, чтобы выявить ДНК, отвечающую за регенерацию.

Специалисты обнаружили три области генома, которые обеспечивали восстановление сердца. Кроме того, показано, что после травмы сердечной мышцы у речных рыб активировались гены lrrc10 и Cav. Известно, что мутации lrrc10 у людей приводят к дилатационной кардиомиопатии, при которой происходит растяжение полостей сердца. Белок, кодируемый этим геном, участвует в регуляции сокращений мышц. Cav кодирует белок кавеолин, входящий в состав клеточной мембраны и вовлеченный в развитие атеросклероза и мышечной дистрофии.

При сердечном приступе происходит гибель части мышцы сердца, а отмершие клетки заменяются рубцовой тканью. Это уменьшает способность сердечно-сосудистой системы снабжать организм кислородом.

Ранее сообщалось, что ученые Питтсбургского университета выяснили, что понижение активности белка клото является причиной, по которой мышцы теряют способность к заживлению по мере старения.

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