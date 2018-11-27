Наука и техника
 
Последние новости
На Украине снова запутались в сроках военного положения
Группе IC3PEAK отказали в проведении двух концертов в Перми
Пара Су-57 синхронно села
Первый гонконгский бордель с секс-куклами закрыли
Венгрия выдала россиян Москве и расстроила США
Ростовские коммунальщики покрасили снег вместе с детской площадкой
Желающие повисеть над Москвой выстроились в очередь 
В Москве решили наказать клинику за женское обрезание
Урганта обругали за издевательскую песню про арест Хаски
17 российских истребителей налетели на один британский эсминец
Новости партнеров

В Англии нашли массовое захоронение женщин

Перейти в «Мою Ленту»

Археологи университета Шеффилда (Великобритания) обнаружили неизвестное англосаксонское кладбище, захоронения на котором датированы V-VI веками нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Кладбище было найдено в графстве Линкольншир (Англия), расположенном у берегов Северного моря. Специалисты нашли 20 погребений, при этом в могилах, большинство из которых принадлежали женщинам, были обнаружены артефакты, использованные в ритуальных обрядах. Среди предметов были ожерелья из янтарных, стеклянных и хрустальных бусин, щипчики, сумки из ткани и броши.

Рядом с останками двух женщин ученые нашли серебряные кольца и пряжки, по стилю характерные для северогерманских племен ютов, что жили в древнем королевстве Кент (450-871 годы нашей эры). Еще в одной могиле были обнаружены кости женщины, которая левой рукой придерживала останки ребенка.

Были также обнаружены мужские могилы, в которых были похоронены воины вместе с оружием, включая копья и щиты.

В настоящее время ученые проводят исследования, в том числе изотопный состав зубов и костей, что позволит узнать, где родились и выросли погребенные и что именно они употребляли в пищу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Китае нашли новую терракотовую армию
Раскрыта тайна захоронения с изуродованными скелетами
Объяснено появление массового захоронения в Стоунхендже
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0126 ноября
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.

«Из подвала слышались выстрелы»

Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
02:4224 ноября

Почти истребленные моржи приплыли к берегам России спустя столетия

00:2122 ноября

Супероружие России получило код НАТО

17:43Сегодня

Пара Су-57 синхронно села

Наука и техника00:0218 ноября

Новая жизнь

Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
15:01Сегодня

Предсказаны последствия климатической катастрофы для Европы

17:5923 ноября

Зафиксирована новая опасная болезнь

15:42Сегодня

Зеленая вспышка в небе над российским городом попала на видео

Наука и техникаПартнерский материал

Не осложняй

Как избежать осложнений ОРВИ
13:45Сегодня

На космодроме Восточный нашли критические дефекты

12:28Сегодня

Древние люди оказались любителями неандертальцев

10:50Сегодня

Опровергнуто устоявшееся представление о ДНК

Россия
«Мрази! Будете гореть в аду!»
Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму
Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе
«Мальчики ржали у гроба»
Российская школьница покончила с собой из-за травли. Теперь это хотят скрыть
«Разве это не современный фашизм?»
Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
Ростовские коммунальщики покрасили снег вместе с детской площадкой
В Москве решили наказать клинику за женское обрезание
Все материалы
Мир
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
17 российских истребителей налетели на один британский эсминец
Венгрия выдала россиян Москве и расстроила США
Арестованную в США россиянку беспричинно изолировали в тюрьме
Россиянина выслали из Германии из-за ошибки
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
«Жизнь человека ничего не стоит»
Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоПорошенко ввел военное положение
Чем это грозит России и украинцам?
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
«Мы не считаем московских оккупантов людьми»
Кто учит украинских детей убивать русских
Появилось фото пробоины в захваченном ФСБ украинском катере
Боровшийся с режимом Назарбаева министр получил пожизненный срок
Киев занялся захватившими украинские корабли пограничниками ФСБ
Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом
Все материалы
Экономика
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Чем страшны сибирские морозы
Теплохозяйство страны стремительно деградирует. Поможет только альткотельная
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Анна Нетребко и «Арифметика добра» помогут талантливым детям
Россия стала меньше помогать другим государствам
Совет директоров «МегаФона» рекомендовал новых кандидатов в органы управления
Российская экономика оказалась в «застойной яме»
Все материалы
Силовые структуры
Джаба Иоселиани и его бойцы«Таких воров, как я, в Союзе было не больше 20»
Он ненавидел Сталина и отсидел 24 года. Его бойцы захватили власть в Грузии
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Предполагаемый поставщик «посольского кокаина» заявил о давлении ФСБ
В Крыму начали арестовывать украинских моряков
На «Роскосмос» завели 16 уголовных дел
Жену замначальника полиции Подольска обвинили в ДТП с пятью жертвами
Все материалы
Наука и техника
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.«Из подвала слышались выстрелы»
Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
В Англии нашли массовое захоронение женщин
Пара Су-57 синхронно села
Предсказаны последствия климатической катастрофы для Европы
Все материалы
Спорт
Смертельные гонки
Пилот «Формулы-1» чудом выжил на трассе. Но судьба настигла его в небе
Дженнифер Лопес отказала российскому игроку НХЛ в автографе
Украинским спортсменам запретят выступать в России
Стадион «Динамо» реконструировали
Глава UFC назвал трех претендентов на бой с Нурмагомедовым
Знарку нашли работу в сборной России
Неймар принесет ПСЖ убытки
Все материалы
Культура
Похорони меня нежно
Традиции погребения у разных народов, или Исповедь сотрудника крематория
Бернардо БертолуччиФашизм, марксизм и гомосексуализм
Он страдал от цензуры, воспевал сексуальность и протестовал вместе с эпохой
Последний мечтатель
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
Группе IC3PEAK отказали в проведении двух концертов в Перми
Фанаты раскрыли тайну имен героев «Игры престолов»
Шер сбежала со спектакля о своих любовных похождениях
Серсея и Джейме из «Игры престолов» жутко пошлепали губами
Все материалы
Интернет и СМИ
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Урганта обругали за издевательскую песню про арест Хаски
Знаменитости принесли хакерам полмиллиарда рублей
В Белом доме разглядели «кровавое» убранство и ужаснулись
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
«На работу уже не берут — возраст»
Пенсионеры теснят молодых на YouTube. У них выходит и веселиться, и зарабатывать
Все материалы
Ценности
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Названа претендентка на звание «Модель года»
Найден способ похудеть без диеты
Разоблачены главные мифы о скромности мусульманок
Голливудская актриса пришла на премьеру своего фильма в «шапочке для купания»
Все материалы
Путешествия
Божий дар
Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Под углом
Далекие и загадочные уголки Земли глазами лучших фотографов мира
Названы главные раздражители россиян в отпуске
У застреливших миссионера дикарей нашелся защитник
Названы лучшие авиакомпании 2019 года
Аномальные смерчи в Таиланде шокировали туристов
Все материалы
Из жизни
«Знают, что в России есть холод, Путин и КГБ»
История россиянина о жизни в Австралии
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Фанат Ким Кардашьян перестарался с увеличением ягодиц и заработал некроз
Новорожденный теленок удивил хозяина двумя мордами
Незнакомец вернул потерянный кошелек и подложил туда денег
Британка впечатлилась успехами матери и похудела вдвое
Все материалы
БелАЗы на автопилоте
Гигантские самосвалы начали ездить без водителей — как это возможно и причем здесь Сколково?
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Почти что Grand Cherokee
Стоило ли ждать в России Jeep Compass нового поколения?
Голливудская аллея славы
Начинается автосалон в Лос-Анджелесе — какие значимые новинки он нам подарил в прошлые годы?
Полностью раскрыта внешность гигантского кроссовера Hyundai
Представлен обновленный флагманский седан Genesis
Хэтчбек Lada XRay стал дешевле и просторнее
Все материалы
Дом
Крысиный угол
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
«Купил ребенка у таджиков и прописал к маме»
Брат воюет с сестрой за квартиру родителей. Жизнь семьи превратилась в кошмар
Бывшая квартира Максима Горького нашла покупателя за несколько часов
Бани и кабинеты лишились шанса на неприкосновенность
Кутузовский проспект подешевел
Названа стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Все материалы