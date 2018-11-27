Опровергнуто устоявшееся представление о ДНК

Ученые Медицинского центра детской больницы в Цинциннати (США) выяснили, что митохондриальная ДНК у людей может передаваться от отцов детям. Ранее считалось, что гены митохондрий наследуются только по материнской линии. Об этом сообщает издание Science Alert.

Открытие было сделано при обследовании мальчика, который страдал от таких симптомов, как усталость и мышечная боль. Специалисты провели тесты, чтобы проверить, было ли причиной недомогания какое-либо митохондриальное заболевание.

Оказалось, что у ребенка была гетероплазмия, то есть его митохондрии отличались друг от друга генетическими последовательностями, поскольку часть из них была унаследована от отца.

Передача митохондриальной ДНК по отцовской линии известна у некоторых видов животных, однако у человека она до сих пор не наблюдалась. У матери мальчика также наблюдалась гетероплазмия: 60 процентов генов были унаследованы по женской линии, а 40 процентов — по мужской.

По словам ученых, результаты обследования показывают, что митохондрии передаются, как правило, от матерей, однако возможны исключения. Однако в масштабе эволюции передача женской митохондриальной ДНК остается доминирующим процессом.

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