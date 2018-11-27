Фанаты раскрыли тайну имен героев «Игры престолов»

В книгах автора «Игры Престолов» Джорджа Мартина нашли отсылки к персонажам американской юмористической программы «Маппет-шоу», сообщает Metro.

Последняя книга серии «Пламя и кровь» вышла в США 20 ноября, и поклонники саги обнаружили в ней необычные «пасхалки», связанные с маппетами. В истории фигурирует лорд Риверрана по имени Кермит Талли. Лягушка Кермит — самый известный из персонажей «Маппет-шоу».

Кроме того, в книге упоминается Оскар Талли. Автор описывает его как «зеленого и проклятого». Фанаты считают, что это отсылка к персонажу «Улицы Сезам» Оскару Ворчуну.

Кроме того, в книге «Мир Льда и Пламени», вышедшей в 2014 году, поклонники также нашли отсылки к маппетам Элмо и Гроверу.

Как сообщает издание, фанаты посчитали, что кроссовер вселенных «Игры Престолов» и «Маппет-шоу» стал бы удачным проектом. Некоторые предложили свинку Мисс Пигги на роль Серсеи Ланнистер.

Ранее Джордж Мартин рассказал про сюжет двух спин-оффов саги «Игра Престолов». По его словам, приквелы будут основаны на материале книги «Пламя и кровь», вышедшей 20 ноября.

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