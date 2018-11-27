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Акула укусила человека за шею и голову

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Житель американского штата Южная Каролина, занимавшийся подводной охотой на Багамах, подвергся нападению карибской рифовой акулы. Об этом сообщает издание Newsweek.

Двухметровая рыба подплыла к 29-летнему Уиллу Краузе (Will Krause) со спины, сжала зубы на его голове и шее, а затем отпустила его. По словам мужчины, он не видел акулы и лишь ощутил сильный удар. После этого разделся громкий хруст. и он почувствовал, что у него течет кровь.

«Я не понял, что это был акулий укус, пока не оказался на поверхности», — вспоминает Краузе. Момент нападения снял на видео его товарищ. Они быстро выбрались из воды в лодку и оказались в безопасности. Подводный охотник отделался сотрясением мозга, на рану наложили швы.

Напавшая на него акула относится к виду Carcharhinus perezii. Максимальная зарегистрированная длина этих рыб составляет 295 сантиметров. Они считаются опасными для человека, но не агрессивны.

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