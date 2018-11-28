Загадочные пещерные рисунки оказались записью о глобальной катастрофе

Ученые Кентского и Эдинбургского университетов (Великобритания) выяснили, что знаменитые загадочные наскальные рисунки в пещере Ласко (Франция), созданные более 17 тысяч лет назад, являлись способом запечатлеть катастрофическое событие. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали древние рисунки, изображающие животных, по всему миру, включая те, что были обнаружены при мегалитическом сооружении Гебекли-Тепе и в руинах поселения Чатал-Хююк (Турция), а также в пещерах на территории коммуны Монтиньяк (юго-запад Франции).

По мнению ученых, наскальные рисунки скорпионов, быков и львов на самом деле представляют собой созвездия, они использовались для записи важных событий.

Одна из сцен в пещере Ласко, находящаяся в зоне «шахты», представляет собой изображение падающей человеческой фигуры, вероятно, охотника, который смертельно ранил бизона. Под охотником находится птица, похожая на утку, а рядом — фигура носорога, направленная головой влево, словно животное убегает прочь. На другом участке стены изображена конская голова.

Ученые считают, что раненый бизон — это созвездие Козерога в день летнего солнцестояния, а утка — созвездие Весов во время весеннего равноденствия. Другие животные могут быть отождествлены со Львом и Тельцом. Расположение фигур указывает примерно на 15150 год до нашей эры. Примерно в это время происходило глобальное изменение климата, которое могло быть вызвано столкновением кометы с Землей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!