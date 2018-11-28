Ким Чен Ын сделал Трампу новое предложение

Северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что о своем предложении Ким Чен Ын рассказал в сентябре на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Тот передал эту информацию Дональду Трампу во время их переговоров в ноябре.

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По информации агентства, такое решение северокорейского лидера – большой шаг к удовлетворению требования США о полной денуклеаризации. Источник отметил, что лидер КНДР уже заявлял о готовности закрыть ядерный исследовательский центр в Йонбене, но не говорил о возможности допустить в страну международных экспертов.

В ноябре вашингтноский Центр стратегических и международных исследований опубликовал доклад, в котором говорилось, что в Северной Корее обнаружены 13 тайных ракетных баз. По словам эксперта центра Джозефа Бермудеса, несмотря на ведущиеся с США переговоры, власти КНДР поддерживают объекты в рабочем состоянии.

12 июня на саммите США и КНДР северокорейский лидер рассказал о планах по полной денуклеаризации Корейского полуострова. После этого начался демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, в частности, «Хвасон-15».

В мае Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют о том, что площадка остается пригодной для эксплуатации, и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено.

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