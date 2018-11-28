Состояние квартиры Осина шокировало наследников

Принадлежавшая популярному певцу Евгению Осину квартира на улице Демьяна Бедного находится в полуразрушенном состоянии. Об этом пишет онлайн-издание «Дни.ру» со ссылкой на соседей и родственников артиста.

По информации издания, сестра Осина Алина, дочь Агния и бывшая жена Наталья Черемисина были шокированы, зайдя в квартиру после похорон артиста. Недвижимость непригодна для проживания и требует капитального ремонта: в частности, замены покрытого плесенью паркета и других составляющих интерьера.

Материалы по теме Упавшая звезда Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете

«Трубы, дверные ручки и петли, обои изношены настолько, что требуют замены. В квартире требуется провести полную дезинфекцию и противогрибковую обработку», — пишут «Дни.ру», уточняя, что на восстановление 100-метровой квартиры наследникам потребуется порядка двух миллионов рублей.

Евгений Осин — советский и российский музыкант, певец, автор хитов «А когда на море качка» и «Плачет девочка в автомате», известный также как один из солистов группы «Браво». Он скончался 17 ноября 2018 года в возрасте 54 лет. Певец страдал серьезной алкогольной зависимостью, от которой за несколько месяцев до смерти проходил лечение в реабилитационной клинике в Таиланде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!