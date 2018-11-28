Задержан глава МЧС по Саратовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления МЧС Саратовской области Игоря Качева. Об этом среду, 28 ноября, сообщает «Интерфакс».

О задержании Качева агентству сообщил депутат областной думы Николай Бондаренко. По его словам, причина пока не известна.

По данным издания «Версия Саратов», 27 ноября в городе Энгельсе вынесли приговор его подчиненному, бывшему начальнику одного из отрядов Федеральной противопожарной службы Сергею Байкову. Как установил суд, тот оставил сотрудников без премий в размере 340 тысяч рублей. Байкова приговорили к 1,5 годам условного лишения свободы и штрафу в размере 40 тысяч рублей.

В прошлом году у самого Качева проводили обыски.

В июле суд вынес приговор бывшему начальнику финансово-экономического отдела ГУ МЧС России Рушану Юсупову, также обвиняемому в похищении премий, предназначенных для сотрудников ведомства. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 1,2 миллиона рублей с лишением звания и государственных наград.

25 июля стало известно о задержании первого заместителя МЧС генерала-полковника Сергея Шлякова. По версии следствия, Шляков организовал преступную группу, вместе с которой пытался продать должность губернатора Ярославской области в августе 2015 года.

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