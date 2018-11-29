Ставший мемом мэр Читы снова заснул на заседании

Мэр Читы Анатолий Михалев снова заснул на заседании с участием полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 29 ноября.

Согласно информации от корреспондентов из зала заседания, мэр издавал звуки, «которые издают пожилые люди во сне».

Михалев, в свою очередь, опроверг это сообщение. «Что? Кто это там пишет, что заснули? Ну так придите да посмотрите», — сказал он в комментарии радиостанции.

По данным СМИ, это не первый подобный случай в карьере Михалева: в 2014 году он заснул во время обсуждения бюджета на следующий год.

В феврале 2011 года Анатолий Михалев, выступая перед местными депутатами, посетовал, что у властей нет лицензии на отстрел бомжей. Впоследствии он заявил, что его высказывание было неудачной шуткой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!