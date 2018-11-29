Подмосковные педагоги прошли аттестацию

Аттестацию прошли более 21 тысячи подмосковных педагогов, из них 11 тысяч специалистов аттестованы на высшую квалификационную категорию. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Забралова, перепет корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, аттестация является одним из важнейших механизмов повышения уровня квалификации педагогических работников. Она позволяет выстраивать целенаправленную кадровую политику в Подмосковье, подчеркнула министр.

Каждый год аттестацию проходят более двадцати тысяч педагогов. Как отмечается на сайте областного правительства, большинство подмосковных педагогов имеют первую или высшую категории

В октябре Забралова анонсировала масштабное исследование компетенций учителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно говорил, что качество подмосковного образования должно быть одним из лучших в стране. По его словам, в регионе сильная педагогическая школа, но необходимо постоянно развиваться. Так, учителей 17 школ познакомили с сингапурскими методиками преподавания.