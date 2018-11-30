У прославившегося в сети исполинского быка появился конкурент

В Канаде нашли конкурента прославившемуся в сети гигантскому волу по кличке Никерс (Knickers). Как сообщает издание Daily Mail, бык по кличке Дозер (Dozer) выше австралийского сородича на 2,5 сантиметра.

В конце ноября СМИ обратили внимание на вола (кастрированного быка) Никерса. Его рост — 194 сантиметра — позволил животному избежать скотобойни.

Фермер и владелец приюта для животных вблизи канадского города Виннипег, провинция Манитоба, Карл Шенрок (Karl Schoenrock), заявил, что не видит повода восхищаться Никерсом, так как его бык еще больше. Рост шестилетнего животного составляет 196 сантиметров.

Шенрок охарактеризовал Дозера как «нежного гиганта» и отметил, что «в нем нет ничего страшного, кроме размеров».

Как и Никерс, Дозер родился на мясной ферме и должен был пойти на мясо. Однако на него обратила внимание канадка Ребекка Ханасчук (Rebecca Hanuschuk) и выкупила его у владельцев, ее друзей. Тогда бык еще не был таким большим, и девушка очень удивлялась, когда наблюдала за ростом подопечного. Кличка питомца происходит от слова «бульдозер» — первая часть слова содержит слово bull (по-английски — бык).

Ханасчук отправила Дозера в приют Шенрока, так как из-за аномально быстрого роста у животного начались проблемы со здоровьем. У него болят сухожилия на задних ногах, и фермеру и его жене каждый раз приходится мазать их обезболивающим кремом.

Как и Никерс, Дозер является представителем голштино-фризской породы.

Самым большим из ныне живущих волов, по версии Книги рекордов Гиннесса, считается итальянское животное по кличке Беллино. Его рост достигает почти 203 сантиметров.

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