Знаменитый гигантский аллигатор снова выполз к людям

Гигантского аллигатора, длина которого составляет по меньшей мере 4,5 метра, снова заметили на поле для гольфа в американском городе Пальметто, штат Флорида. Один из игроков снял его на видео, сообщает издание Huffington Post.

«Это была зверюга», — говорит автор ролика. По его словам, аллигатор неспешно полз по полю для гольфа в 15 метрах от места, где они играли. Он полагает, что рептилия направлялась из одного водоема в другой. По дороге она остановилась, чтобы передохнуть.

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Животное заметили в тех местах не менее 25 лет назад. Специалисты полагают, что его возраст может достигать 60 лет. Местные жители окрестили аллигатора Чаббсом в честь персонажа из фильма «Счастливчик Гилмор».

В мае 2016 года хищник прославился на весь мир, когда видеозапись его прогулки по полю для гольфа собрала более 20 миллионов просмотров на YouTube.

Американские аллигаторы редко вырастают 3,4 метра в длину. Известны экземпляры длиной 4,5 метра, но ученым не удалось подтвердить сообщения о более крупных представителях этого вида.

В сентябре сообщалось, что на поле для гольфа на базе ВВС США в американском городе Тампа, штат Флорида, заметили огромного аллигатора. Аллигатор оказался хорошо знаком местным жителям, которые зовут его Элвисом. Его длину оценивают в 3,7 метра.

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