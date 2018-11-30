Украинского пенсионера заживо залили цементом

Пенсионера жестоко убили в городе Вознесенск Николаевской области Украины. 70-летнего пожилого человека 11 раз ударили ножом, а затем еще живого, но без сознания залили раствором цемента. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Убийцей оказался 33-летний житель Веселиновского района. По данным следствия, в ночь на 24 ноября он находился в доме убитого и, вероятно, поссорился с ним. В гневе он напал на пенсионера с ножом, а потом перенес его в подвал и там залил цементом, чтобы скрыть следы преступления.

Судмедэкспертиза показала, что мужчина скончался от механической асфикции (удушье).

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УПК Украины («Умышленное убийство»). Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу. Расследование продолжается.

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