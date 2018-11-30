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Северянам разъяснили новые правила выхода на пенсию

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Для разъяснения нововведений в пенсионной системе специально для жителей Крайнего Севера Пенсионный фонд разработал и опубликовал на своем сайте брошюру, в которой подробно разобраны все тонкости запланированного повышения пенсионного возраста.

«Требования к специальному "северному" стажу, дающему право на досрочный выход на пенсию по старости, не изменяются. Согласно закону, оно будет предоставляться мужчинам по достижении возраста 60 лет и женщинам после 55 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к ним. И имеют страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — сообщили в ведомстве.

Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7,5 лет, страховая пенсия назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на четыре месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах.

В памятке отмечается, что жители региона, как и раньше, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии, то есть получать ее они могут начать на пять лет раньше, чем остальные граждане. Также при определенных условиях северяне-пенсионеры получат компенсацию расходов на переезд в другую часть страны и на поездку на отдых.

Для наглядности чиновники добавили в брошюру несколько таблиц, где детально расписаны правила расчета страхового стажа, перевода периодов работы на Крайнем Севере и прочее.

Ранее сообщалось, что таймырским пенсионерам-кочевникам, которые не имеют официального трудового стажа, будут назначать социальную пенсию, которая сейчас составляет 8 288 рублей.

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