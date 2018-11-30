Камень в мочевом пузыре китайца достиг размеров страусиного яйца

Жителю китайской провинции Ухань понадобилась срочная хирургическая операция, чтобы удалить огромный камень в мочевом пузыре. Об этом сообщает издание Metro.

55-летний мужчина обратился в больницу и пожаловался на неприятные ощущения, которые он испытывал с июня. При осмотре в мочевом пузыре пациента обнаружили камень диаметром 13 сантиметров. «Он был больше, чем кулак у взрослого человека, и занимал весь пузырь», — говорит врач.

Камень решили удалить как можно скорее, в противном случае мужчине грозила почечная недостаточность. У него оказалось больное сердце, поэтому вместо общего наркоза использовалось местное обезболивание. Подцепить такой крупный объект инструментами не удалось, поэтому хирургу пришлось вытаскивать его рукой.

Врач полагает, что камень образовался из-за дурных привычек пациента. В частности, он пил слишком мало воды, подолгу терпел, когда хотел в туалет, и продолжительное время сидел на одном месте.

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