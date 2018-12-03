Пассажирский самолет вознамерился покинуть Россию без разрешения

Пилот авиакомпании FlyDubai пытался улететь из московского аэропорта Шереметьево, не дождавшись разрешения диспетчера. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что экипаж самолета начал разгон по взлетно-посадочной полосе, однако диспетчеры прервали его попытку взлететь.

Командир воздушного судна экстренно вернул самолет на стоянку. В итоге лайнер улетел в Дубай, но из-за разбирательств с пилотом рейс задержали на три часа.

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В ноябре пилот, праздновавший свой последний полет, врезался крылом в пожарную машину после благополучной посадки. Инцидент произошел с Airbus 340-313, прибывшим в аэропорт Буэнос-Айреса из Мадрида.

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