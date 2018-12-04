Беженцы 20 лет ждали на военной базе приглашения в Британию

Несколько семей беженцев, проживших 20 лет на британской военной базе, получили вид на жительство от правительства Великобритании. Об этом сообщает The Independent.

Шести семьям беженцев позволят поселиться в Великобритании после судебного разбирательства, длившегося более 20 лет. Всего в страну впустят 31 человека.

Главы семей были в числе 75 беженцев из Эфиопии, Ирака, Судана и Сирии, рыбацкое судно с которыми прибило к берегу Кипра в октябре 1998 года. Лодка направлялась в Италию. Вблизи местности, где она пристала, находится британская военная база Акротири, персонал которой задержал беженцев на более чем 18 месяцев.

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После того как их отпустили, им пришлось жить в заброшенных зданиях на военной базе Декелия — условия в них были признаны опасными для здоровья из-за высоких уровней асбеста в воздухе. Кроме того, у семей был ограниченный доступ к услугам медиков.

Несмотря на то что их официально признали беженцами, правительство Британии отказывалось пускать их в страну, ссылаясь на то, что конвенция о статусе беженцев не распространяется на заморские территории, к которым относится Декелия.

После того, как в 2014 году Тереза Мэй, тогда занимавшая пост министра внутренних дел страны, отказала им во въезде, беженцы составили легальный иск. Их делом занялась юридическая компания Leigh Day. В 2018 году министерство внутренних дел приняло решение в их пользу.

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