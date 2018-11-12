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Европол закрыл сервис нелегальной доставки палестинцев в Европу

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Полиция в Испании и Франции задержала девять человек по подозрению в незаконном ввозе палестинцев в Европу. Об этом со ссылкой на испанские органы правопорядка сообщает The Local.

В международной операции принимали участие сотрудники Европола — объединенной полицейской службы Евросоюза. Пятерых злоумышленников арестовали в Испании, еще четверых — во Франции, на их «базе» в Амьене.

За период с января 2018 года криминальная группа помогла нелегально попасть в Европу примерно 1,2 тысячи жителей Палестины.

За услугу с палестинцев брали по восемь тысяч евро за человека. Им оформляли поддельные документы беженцев в Ливане, везли в Боливию, а оттуда — самолетом в Мадрид, где они подавали запрос на предоставление убежища. После этого их в минивэнах нелегально перевозили в Бельгию и Германию.

Таким образом злоумышленники заработали по меньшей мере девять миллионов евро. Полиция начала расследование после того, как внимание полицейских привлекло чрезмерное количество палестинских беженцев в аэропорту Мадрида.

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