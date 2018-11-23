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Хиллари Клинтон призвала ограничить доступ мигрантов в Европу

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Бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что Европе стоит ограничивать иммиграцию. Она сказала об этом в интервью газете The Guardian.

«Европа должна ясно сказать, что больше не в состоянии предоставлять убежище и поддержку», — сказала политик. Ограничение миграции, по мнению Клинтон, нужно, чтобы бороться с растущей угрозой правого популизма. Именно миграционный кризис, как она считает, «разжигает пламя» и способствует росту популярности Дональда Трампа и сторонников Brexit.

«Я восхищаюсь щедростью и состраданием, которые проявляют в своем подходе к вопросу такие лидеры, как Ангела Меркель, однако считаю, что стоит сказать — Европа уже внесла свой вклад», — заявила она. Клинтон уверена, что если проблему не решить, она продолжит и дальше раскачивать политическую ситуацию.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны, в том числе Венгрия и Польша, выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. Германия, напротив, старалась принять максимум беженцев. Однако после нескольких терактов, совершенных вновь прибывшими мусульманами, антимигрантские настроения появились и в Германии.

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